Yıldırım: Türkiye ekonomisi, sağlam temeller üzerinde

MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Şerif Yıldırım, "Yıl sonuna kadar Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerine yerini bulacak" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adıyaman Şube Başkanı Şerif Yıldırım, Türkiye üzerinde oynanan ekonomik oyunlara değinerek, Türkiye ekonomisinin yıl sonuna kadar sağlam temeller üzerine yerini bulacağını söyledi. Son günlerde artan faiz oranlarına da değinen Yıldırım, "Türkiye üzerinde oynan ekonomik oyunların kısa vade içerisinde normal seyrine döndüğünü görüyoruz. Türkiye ekonomisi üzerinden Türkiye’yi bir şekilde vurup ekonomik bir çöküntüye sokacağını düşünen kesimler burada yanıldıklarını gördüler. Bu süreçte görüyoruz ki doların, Euro’nun normal seyrine düşüşe geçtiğini. Türkiye’nin gerçekten güçlü bir ekonomik alt yapısı olduğunu ve insanların topyekün mücadele ettiğini gördüler. Ailenin her ferdi, çarşıdaki bakkalından, manavından, berberinden büyük işletmelerine kadar herkesin sahip çıkmasıyla doların hızla bir düşüşe geçtiğini görüyoruz. Ülkemiz üzerinden yapılan ekonomik baskıların kısa sürede bertaraf edileceğini Cumhurbaşkanımız, MÜSİAD genel başkanımız da söylüyordu. Burada şuan da enflasyonla topyekün bir mücadele kapsamında hem MÜSİAD olarak Türkiye’nin değişik katmanlarından bu işe taraf olduğunu görüyoruz. Enflasyon artı faiz eksenin de yavaş yavaş düşeceğine inanıyorum. Ben inanıyorum ki yılsonuna kadar Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerine yerini bulacak ve her şey kaldığı yerden hızlı bir şekilde devam edecek" dedi.

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