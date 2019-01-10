Yıldırım: KOBİ'ler değerlenecek

GAZİANTEP, () - HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ Destek Paketini değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, 'KOBİ Değer Kredisi' ile KOBİ'lerin değerleneceğini söyledi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 40 bin KOBİ'nin yararlanacağı toplam 20 milyar liralık yeni kredi paketine ilişkin bir değerlendirme yaptı. Yüzde 1,54 faiz oranlı 6 ay geri ödemesiz KOBİ Değer Kredisinin piyasadaki likidite daralmasının hafiflemesine destek olacağını belirtti.

Yıldırım yazılı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomik olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir durgunluk yaşanmakta. Bu zorlu sürecin atlatılmasına yönelik ekonomi yönetimi tarafından ardı ardına açıklanan paketler ve alınan önlemleri memnuniyetle karşılıyoruz. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan, ekonominin can damarı KOBİ'lere yönelik açıklanan kredi paketinin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu paket KOBİ'lerimize değer katacaktır. Piyasadaki likidite daralmasının azalması noktasında ve KOBİ'lerimizin faaliyetlerini yürütülmeleri açısından oldukça önemli bir kredi paketidir."

GTO Başkanı Yıldırım, ekonomide kalıcı ve sürdürülebilir bir iyileşme için katma değer yaratmaya yönelik yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu sözlerine ekleyerek paketin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

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