YILDIRIM Belediyesi’nin ilçede görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla oluşturduğu Yıldırım Güzelleştirme Ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Konu hakkında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ilçenin modern görüntüsünün öne çıkması için çalıştıklarını ifade edip, ‘’Görüntü kirliliğinin önüne geçerek, vatandaşlarımızın yaşamaktan mutluluk duyacakları bir şehri oluşturmayı sürdürüyoruz’’ dedi.

Yıldırım’da görsel kirliliğin önüne geçmek için çalışma yürüten Yıldırım Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan Yıldırım Güzelleştirme Ekibi (YIL-GÜZEK) ile çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda duvar, bayrak, boyama ve resimleme işlemlerinin yanı sıra; okul bahçelerindeki oyun ve spor alanlarında da yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor. Daha yaşanabilir bir Yıldırım oluşturma amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırım’a modern bir kimlik kazandırırken, şehrimizin çehresini güzelleştirecek adımları da atıyoruz. Görüntü kirliliğinin önüne geçerek, vatandaşlarımızın yaşamaktan mutluluk duyacakları bir şehri oluşturmayı sürdürüyoruz. İyi yetişmiş bir nesil oluşturarak sürdürülebilir başarılara imza atmalıyız. Bu sebeple okullarda bulunan spor ve oyun alanlarında da çalışmalar yaparak çocuklarımızın mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri alanları oluşturuyoruz” diye konuştu.

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