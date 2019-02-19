Yıldırım: Gaziantep için çalmadık kapı bırakmayacağız

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Ticaret Odası (GTO) bünyesindeki 41 Meslek Komitesinin Başkanları, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda GTO Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ticaretin merkezi Gaziantep ekonomisinin ve gündemin değerlendirildiği toplantıda konuşan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in her türlü sorununa titizlikle eğildiklerini belirterek Gaziantep için çalmadık kapı bırakmayacaklarını söyledi. Tuncay Yıldırım 41 komite başkanı ile bir araya geldiği toplantıda komitelerin etkin çalışmasıyla seslerinin de daha güçlü çıkacağını belirterek, “Yönetim Kurulu olarak hedefimiz çalışan, üreten, emeğiyle bu şehri kalkındıran üyelerimizin sesi olmak. Sizler, ülkenin en büyük altıncı ekonomisinin mimarlarının, yani üyelerimizin temsilcilerisiniz. Sizlerden bize bilgi akışı ne kadar sağlıklı olursa o kadar iyi sonuç alıyoruz" dedi.

'Yaklaşık 10 aydır hep birlikte görevdeyiz' diyen Yıldırım, “Bu süre zarfında siz değerli meslek komitelerimizden gelen tüm sorunları, önerileri, talepleri yönetime geldiğimizde söylediğimiz 4T düsturumuz ile değerlendiriyoruz. Yani Talep- Takip- Taciz- Teşekkür ile. Hiç şüpheniz olmasın ki, bu kentin ticari ve sosyal yaşamına ilişkin yapılması gerekenlere asla duyarsız kalmıyoruz" dedi

Gaziantep için aşındırmadık yol, çalmadık kapı bırakmayacaklarını belirten Başkan Yıldırım, “Yeter ki yanımızda olun, yeter ki bir olalım, birlikte olalım. Sizden aldığımız güç ve beraberlik duygusuyla sorunlarımızı teker teker çözer hale geldik. Lobi gücümüz fark edilir bir biçimde yükseldi. En kısa zamanda da Gaziantep'imizin hava ulaşımı sorunuyla ilgili de gelişmeler olacaktır. Bu konunun sıkı takipçisiyiz." dedi.

GTO'nun lobi gücü ile birçok sorunun çözümünde etkin rol oynadığını hatırlatan Yıldırım, Gaziantep'in en büyük ihracat pazarı Irak ile ilgili iki önemli sıkıntı olan Habur Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk ve çifte gümrük vergisi sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Hem lojistik sektörünü hem de ihracatçımızı dolayısıyla da üreticimizi olumsuz etkileyen her iki konu için de girişimlerde bulunduk, her platformda dile getirdik. Önce Habur sınır kapısında yaşanan sıkıntı çözüldü. Girişimlerimiz neticesinde Habur'da tacirler için ayrı bir sıra oluşturuldu. Hafta sonu da çifte gümrük vergilendirmesine ilişkin sorun çözüldü. Artık Irak'a giden ürünlerimiz iç gümrük noktalarına takılmayacak. Bu gelişmeler neticesinde umut ediyorum ki 2019 yılında Irak'a ihracatımız yeniden yükselişe geçecektir."

FOTOĞRAFLI