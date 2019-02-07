Yıldırım: Gaziantep başak gibidir bir tohum ekersin yüzlercesini geri verir

HALK Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Yarız ve beraberlerindeki banka yetkilileriyle birlikte Gaziantep Ticaret Odası (GTO)'yu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında yapılan toplantıya, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur’un yanı sıra GTO Meclis Başkan Yardımcıları Mehmet Dal, Mithat Tümer, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Tatar, Yönetim Kurulu üyeleri Yılmaz Duman, Sinan Bay, Mustafa Eryoldaş, Kerim Akdoğan ve Mehmet Kavsara da katıldı.

Toplantıda konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep’in her krizden güçlenerek çıkmayı başarabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek bu şehrin İstanbul’dan sonra ikinci finans merkezi ilan edilmesi gerektiğini kaydetti.

"Gaziantep her krizden güçlenerek çıkmayı başarmış bir şehir. Gaziantepliler ne olursa olsun borcunu öder, yatırımına da devam eder. Bu karakterimiz geçmişimizden, mücadeleci ruhumuzdan gelir" diyen Yıldırım şunları söyledi:

"Gaziantepliler ilmek ilmek dokuyarak bugünlere geldi. Gaziantep Türkiye’nin 6'ncı Büyük ihracat kenti değildir. Bana göre Gaziantep ikincidir. TÜPRAŞ’ı çıkartın Kocaeli’nden, otomotivi çıkartın Bursa’dan, savunma sanayini çıkartın Ankara’dan o şekilde sıralama yapın. Gaziantep dededen toruna üretenlerin şehridir. Bu sebeple her zaman söylüyorum biz babamızın okumuş evladıyız. Sırtımız hep sıvazlandı, siz yaparsınız denildi. Artık öyle değil. Biz desteklenmek ve ayrıcalık istiyoruz."

GAZİANTEP İKİNCİ FİNANS MERKEZİ İLAN EDİLMELİ

Gaziantep’in ikinci bir finans merkezi ilan edilebileceğine dikkat çeken Yıldırım, "Resmi olarak dünyada yer alan 195 ülkenin 180’ine ürün satıyor, topraklarına ayak basıyoruz. Yanı başımızda savaş varken 180 fabrika kurmuşuz. Bütün krizleri fırsata dönüştürmeyi bilmişiz. Biz bunları yaparken destek görmeden yaptık. Bu şehre kim destek verdiyse, yatırım yaptıysa fazlasıyla karşılığını almıştır. Gaziantep başak gibidir. Bir tohum ekersiniz yüzlercesini size geri verir. Gaziantep’in bu potansiyeli göz önünde bulundurulmalı ve finans merkezi ilan edilerek yatırım yapılmalı" diye konuştu.

ARSLAN: GAZİANTEP BANKALARA DA HER ZAMAN KAZANDIRMIŞTIR

Gaziantep’in Türkiye’nin en önemli kentlerinden birisi olduğunu ve ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Osman Arslan, "Gaziantep yatırımcılara olduğu gibi, bankalara da her zaman kazandırmıştır. Bankamız için de Gaziantep’in yeri ayrıdır. Bunu sizlere göstermek için heyetimizle beraber çalışmaları yerinde incelemek için buraya geldik. 2019 yılında sizlere daha fazla destek sağlayacağız. Yaşadığınız her sorunun takipçisi olacağız. Yeter ki eksiklerinizi, sorunlarınızı bize iletin" dedi.

Arslan ayrıca, üreticileri desteklemek için tüm kaynakların seferber edildiğini belirterek, desteklerin arttırılacağını söyleyerek, Suriye’nin inşasında etkin bir rol oynayacak Gaziantep’e destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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