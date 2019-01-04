Yıldırım'dan, ihracatçılara övgü

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Gaziantep 2018 yılında 6 milyar 939 milyon 31 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, elde edilen başarıdan dolayı Gaziantepli ihracatçılara övgü yağdırdı.

Gaziantep, TİM tarafından açıklanan Aralık ayı ihracat rakamlarına göre Aralık ayında 585 milyon 448 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2018 Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen 6milyar 939 milyon 31bin dolar ihracatla Gaziantep, en çok ihracat yapan kentler sıralamasında 6. sıradaki yerini korudu. İhracat rakamlarına ilişkin bir değerlendirme yapan Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, "Gaziantep'i2018 yılı için belirlenen 7 milyar dolar ihracat hedefi için sınırda kaldı. Biz hedefe ulaştığımızı varsayıyoruz" dedi.

Gaziantep'in göstermiş olduğu performansla, ülke ve bölgenin önemli ticaret merkezi olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren Yıldırım, “2018 yılında geçen yıla göre ihracatını yüzde 5,9 artıran Gaziantepliler olarak içimizdeki 25 Aralık mücadele ruhu ile 2019 yılında daha büyük hedeflere koşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Gaziantep iş dünyası ve ihracatçılarının her türlü övgüyü sonuna kadar hak ettiğini söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Gerek ülkemiz gerekse dünyada ekonomik anlamda bir sıkıntı söz konusu. Birçok ülkenin büyüme oranları düşüyor, yapılan tahminler olumsuz yönde seyrediyor. Fakat tüm bu olumsuzluklara rağmen Gaziantep insanı çalışmaya üretmeye ve ürettiğini dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye devam ediyor. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ülkemiz ihracat artışından daha yüksek seviyelerde bir artış gerçekleştiriyor. İnanıyorum ki 2019 yılında da her şeye rağmen Gaziantep iş dünyası üzerine düşeni yapacak kararlılığından vazgeçmeyerek dünyanın yaklaşık 180 ülkesine ihracat yapmaya devam edecektir. Gaziantep'in 2019 yılında göstereceği performans gerek ülkemiz gerekse bulunduğumuz bölge açısından kritik öneme sahiptir. Şahsım ve Gaziantep Ticaret Odası adına tüm iş adamlarımıza, ihracatçılarımıza ve Gaziantep insanına 2018 yılında gösterdikleri yüksek performans ve iş azminden dolayı sonsuz teşekkür etmek istiyorum."

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