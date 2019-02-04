Yıldırım'dan ihracatçılara kutlama

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, 2018 yılını 7 milyar dolarlık hedef sınırında tamamlayarak önemli başarı elde eden bölge ihracatçısının Ocak ayında güzel başlangıç yaptığını söyledi.

Gazianteplilerin hiçbir şartta pes etmeyeceğine dikkat çeken Yıldırım, "Her zaman dile getiriyorum. Gaziantepliler yılmaz, vaz geçmez. Ne yapar eder bir çıkış yolu bulur, ürettiğini dünyanın dört bir yanına ulaştırır. 2018 yılında dünya üzerindeki 195 ülkenin 180’ine ihracat gerçekleştiren Gaziantep’in Ocak rakamları da bize gösteriyor ki piyasalardaki durgunluğa rağmen, uluslararası likidite sorunlarına rağmen Gaziantepliler inatçılığını ihracatıyla gösterdi" şeklinde konuştu.

İhracatı geliştirmeye yönelik projelerle üyelerine destek olduklarını vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"İhracat ya da üretim süreçlerinde sıkıntı yaşayan firmaların sorunlarını gür bir sesle dile getirerek çözüm bulmaya çalışıyoruz. Üretim ve ihracat kenti olan şehrimizin değerli ihracat neferlerine biz GTO olarak her platformda destek sağlamaya devam edeceğiz. İhracat Koçluğu, ihracatçı olma eğitimleri, yurtdışı fuar ve inceleme gezileri gibi projelerimizle gerek ihracat danışmanlığı yapıyor, gerekse katma değerli ürünlere teşvik ederek ihracat potansiyelimizi üst seviyelere çıkarmaya çalışıyoruz. İhracatçılarımızın her zaman yanında olacağız olmaya devam edeceğiz. Şahsım adına gerek 2018 performansları, gerekse 2019 yılına daha umutlu bakmamızı sağlamaları sebebiyle tüm üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve iş insanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum."

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