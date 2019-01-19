Yıldırım'da zabıta, geçen yıl 21 binin üzerinde şikayeti değerlendirdi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,() - BURSA'da, Yıldırım Belediyesi zabıtası 2018 yılı boyunca seyyar denetimlerinden ölçü ayar denetimine, geri dönüşüm çalışmalarından iş yeri denetimlerine, pazar denetiminden şikayetlere 21 bin 399 kalemde işlem gerçekleştirdi.

Merkez Yıldırım ilçesinde 2018 yılı boyunca seyyar denetimlerinden ölçü ayar denetimine, geri dönüşüm çalışmalarından iş yeri denetimlerine, pazar esnafı denetiminden iş yeri şikayetine 21 bin 399 kalemde işlem gerçekleştirildi. Çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten belediyeye bağlı ekipler 2018 yılında en fazla işlemi 2 bin 243 adetle pazar esnafına yönelik yaptı. Yıldırım’da bu yıl içinde 487 iş yeri de zabıta tarafından denetlenirken, 204 işgale karşı idari yaptırım kararı uygulandı. Zabıta Müdürlüğü’ne ulaşan 2 bin 947 ihbarlı şikayet hakkında da gereken inceleme yapıldı. Vatandaşın sağlığı ve huzuru için Yıldırım Zabıtası, özel günlerde ise denetimlerini sıklaştırdı. Gıda sektörü başta olmak üzere marketten lokantaya, manavdan ekmek fırınına halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren birçok iş yerini denetleyen ekipleri özellikle Ramazan ayında ve dini bayramlar öncesi bu denetimlerini sıkılaştırdı. Mahallelilerden gelen ihbarları da işleme alan Yıldırım Zabıtası, 2018 yılı içinde 9 adet çöp ev tespitinde bulunarak temizleme çalışmalarının gerçekleşmesini sağladı.

YILDIRIM ZABITASI GÖZ AÇTIRMIYOR

Toplumun huzur ve refahını ilgilendiren konulardaki çalışmalarda hassas davrandıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ise, “Zabıta ekiplerimiz yoğun çalışmalarla geride bıraktığı 2018 yılında halkımızın huzuru ve refahı için üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdi. Hemşehrilerimizin malını, sağlığını ve huzurunu tehdit edebilecek uygulamalara asla izin vermeyiz” dedi. İşgaliye konusunda da vatandaşlardan yoğun şikayetler aldıklarını belirten Başkan Edebali “Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşlar kaldırımları kullanarak kendilerini oluşabilecek kazalardan korurken, buralara tezgah koyulması onların ulaşımını zora sokuyor. Bizler de denetimlerimiz ile kaldırımları tekrar gerçek sahipleri vatandaşların kullanımına uygun hale getiriyoruz" diye konuştu.

7/24 ÇÖZÜM MERKEZİ

Yıldırım Belediyesi’nin 7 gün 24 saat görev yapan Çağrı Merkezi’nin 444 16 02 numaralı telefonunu arayan, ya da sosyal medya hesaplarından mesaj yoluyla ulaşan vatandaşların şikayetleri Yıldırım Zabıtası tarafından anında işleme konuluyor.

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