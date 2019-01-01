Yıldırım'da yeni yıl birlik ve beraberlik duygularıyla karşılandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,() - BURSA'da Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 2019 yılını güvenlik güçlerine, hastanelerde şifa bekleyenler ile yeni doğanlara gerçekleştirdiği moral ziyaretleriyle karşıladı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’ye AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanvekili Ahmet Uslu eşlik ederken Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Erol Turan ve İlçe Jandarma Komutanı Hacı Ahmet Önder’de hazır bulundu. Sırasıyla İlçe Jandarma Komutanlığı, Yıldırım Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Ertuğrulgazi Polis Merkezi’nde görevli emniyet güçleriyle bir araya gelen Başkan Edebali, polis teşkilatı ve güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

2019’UN İLK BEBEĞİ ‘ASEL İKRA’YA ZİYARET

Moral ziyaretlerinde Başkan Edebali’nin son durağı ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. 2019 yılının Yıldırım’da dünyaya gelen ilk bebeği Asel İkra ve Arvas ailesini tebrik eden Başkan Edebali, “Yeni yılın Yıldırım’da doğan ilk bebeği Asel İkra’nın, ülkemizde barış, huzur ve kardeşlik umutlarımızı güçlendirmesini temenni ediyor, bebeğimize sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” dedi. Başkan Edebali daha sonra sağlık çalışanlarının da yeni yılını tebrik etti.

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