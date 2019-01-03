Yıldırım'da geri dönüşüm ile 1 milyonun üzerinde ağaç kesilmekten kurtarıldı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,() - BURSA'da Yıldırım Belediyesi, geri dönüşüm seferberliği kapsamında atıkları ekonomiye geri kazandırdı, 1 milyon 302 bin 268 ağacı kesilmekten kurtarıldı.

Yıldırım Belediyesi, son beş yılda 76 bin 604 ton ambalaj atığı, 2 bin 836 ton cam atığı, 20 ton 157 kilogram pil, 96 ton 796 kilogram bitkisel atık yağ, 15 bin 275 elektronik atık ve 12 bin 326 adet lastiği geri dönüşüme kazandırarak 1 milyon 302 bin 268 ağacı kesilmekten kurtardı. Yıldırım Belediyesi olarak çevre koruma ve geri dönüşümü gelecek nesillere karşı sorumlulukları olarak gördüklerini, bu konuda da Türkiye’de örnek ve öncü çalışmalara imza attıklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yeniden değerlendirilebilecek atıkların çöplerden ayrı toplanması adına ilçemizin birçok noktasına cam şişe kumbaraları, geri dönüşüm konteynerleri, atık yağ bidonları, elektronik atık ve atık pil kutuları yerleştiriyoruz. Atık malzemelerin toplanması kadar insanlarımızın bu konuda bilinçlendirilmesini de önemsiyoruz. Ekiplerimiz kapı kapı dolaşarak insanlarımıza kaynakların doğru kullanımı ve geri dönüşümü hakkında bilgi veriyor. Böylece ilçemizde hem kirliliğin önüne geçiyor hem de milyarlarca liralık tasarruf sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Edebali ayrıca, toplam cam atık sayısının yerleşim yeri nüfusuna bölünmesiyle elde edilen kişi başı atık oranı olan 0,1 kilograma ulaşıldığını ve Yıldırım Belediyesi'nin böylece Avrupa standartlarının üzerine çıktığını kaydetti.

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