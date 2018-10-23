Yıldırım'da, eğitim standartı yükseliyor

BURSA,() - BURSA'DA Yıldırım Belediyesi, 75. Yıl Mahallesi’nde faaliyete geçirmeye hazırlandığı modern kreş binası ile Yıldırımlı minikleri yarınlara hazırlayacak.

‘100 Adımda İdeal Şehir Yıldırım’ projesinde yer alan her 5 mahalleye 1 kreş hedefini gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 75.Yıl Mahallesi’nde yapımında sona gelinen kreş binasında incelemelerde bulundu. Toplamda bin 300 metrekarelik alanda inşa edilen kreş binası 3 katlı olarak hizmet verecek. Modern binanın içerisinde 5 adet oyun ve etkinlik odası, 1 adet uyku odası, 1 adet emekleme odası, 1 adet sağlık odası, iç bahçe, oyun bahçesi ve teras yer alacak.

‘STANDARTLARIN ÜZERİNDE EĞİTİM YUVALARI’

Yıldırımı geleceğe taşıyacak fiziki, sosyal ve kültürel projeleri teker teker hayata geçirdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Eğitim, bir şehrin geleceğe taşınmasındaki en önemli faktörlerden bir tanesidir. Bu anlayışla yaptığımız projelerin bir kısmı da mutlaka eğitimle alakalıdır. Bugün de 75.Yıl mahallemizde bin 300 metrekarelik, özel okulların standartlarının çok daha üzerinde bir okul öncesi eğitim hizmetimizin, bir kreşimizin sonuna geldik. Yaklaşık 1 aylık bir süre içerisinde de kreşimizi hizmete açmış olacağız” diye konuştu.

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