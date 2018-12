Yıldırım'da 4.5 yılda 3 bin 746 iş yerine çalışma belgesi verildi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,() - BURSA'da girişimciler tercihini Yıldırım’dan yana tutarken, son dört buçuk yılda Yıldırım Belediyesi tarafından müteşebbislere 3 bin 746 iş yeri çalışma belgesi verildi.

Yıldırım’ın ekonomisine artı değer sağlamak adına girişimcileri ve esnafı destekleyen projeler üreten Yıldırım Belediyesi, bu sayede yeni iş yerlerini ekonomiye dahil eden vatandaşların ilçeyi tercih etmesini sağlıyor. 2014 yılında 627, 2015 yılında 536, 2016 yılında 886, 2017 yılında 888 ve 2018 yılında bugüne kadar 809 olmak üzere toplamda 3 bin 746 girişimciye iş yeri açma ruhsatı veren Yıldırım Belediyesi, ekonomik yaşamın ana unsurlarından olan girişimcilerin, esnafın ve yatırımcıların yanında yer alıyor. Çağdaş yerel yönetim anlayışında hizmet yelpazesinin çok genişlediğini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Göreve geldiğimiz günde ilçemizde faaliyet gösteren iş yeri sayısı ile bugün gelinen noktada ilçemizde faaliyet yürüten iş yeri sayısını, bizim başarımızı ortaya koyacak en önemli parametrelerden birisi olarak değerlendiriyor ve çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz” dedi.

‘HER EKMEK KAPISI YENİ İSTİHDAM KAYNAĞI’

İlçede faaliyete geçirilen her yeni iş yerinin Yıldırımlılar için yeni bir ekmek kapısı ve istihdam kaynağı olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Her mahalleye eşit hizmet götürerek iş yerlerimizin çoğalmasını sağlıyoruz. Böylelikle işletme sayılarının artmasıyla birlikte bölgelerimizin ekonomik değerleri artıyor. Yıldırım Belediyesi olarak her zaman işletmecilerimizin, esnafımızın yanında yer alıyoruz. Yatırımcı da, işveren de tercihini Yıldırım’dan yana kullanıyor” dedi. Hayata geçirdikleri proje ve hizmetler ile Yıldırım’ın marka değerini yükseltmek için çalıştıklarını dile getiren Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Her geçen gün daha güzel, güvenli, huzurlu ve ekonomik standartları yükselen bir Yıldırım oluşturmak için gayret gösteriyoruz. İlçemize girişimcilerin gösterdiği ilgiden de büyük memnuniyet duymaktayız. Her zaman yatırımcılarımız ve esnafımızla kol kola hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet edecek, işbirliği içinde olacağız” diye konuştu

FOTOĞRAFLI