Yıldırım'da 4,5 yılda 20 bin 491 çift 'evet' dedi

Muammer İRTEM/BURSA,()-BURSA'NIN Yıldırım Belediyesi Evlendirme Memurluğu, son 4,5 yılda 20 bin 491 çiftin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Evlilik kurumunun devam etmesi ve aile bağlarının güçlenmesi için projeler üreten Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilikte örnek olacak çalışmalara imza atıyor. Bebeği olan ailelere ‘Yeni Doğan Seti’, evlenen çiftlere ise nikah akitlerini gerçekleştirdikleri kalemi hediye eden Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerinin en mutlu günlerini, verdiği hediyelerle taçlandırıyor. Günlük ortalama 15 nikahın kıyıldığı Yıldırım’da, vatandaşların bu mutlu günlerinde yanlarında olmaya çalışan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali de nikah törenlerine katılarak, genç çiftlerin mutluluklarına ortak oluyor. Programı dahilinde cemiyetlerin birçoğuna katılarak çiftlerin nikahını bizzat kıyan Başkan Edebali, genç çiftlere nasihatte de bulunuyor. Yeni çiftlere evlilik cüzdanlarını takdim eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, toplumun temel yapısını oluşturan aile birliğini kurarken sevgi, saygı ve merhamet gibi kavramların, hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Kadim medeniyetimiz, asırlar boyunca aile kültürünü nesilden nesle aktararak güçlü toplum yapımızı muhafaza etmemizi sağladı. Yaşanan krizlere, sorunlara rağmen toplumumuzu ayakta tutan en önemli unsur güçlü aile yapımızdır. Batılı ülkelere baktığımız zaman, toplum yapısında yaşanan dejenerasyonun sebeplerinden en önemlisinin, aile olgusunu ve aile bütünlüğünü koruyamamak olduğunu görüyoruz. Bizlerin de en büyük mirası, yarınlarımıza bırakacağımız değerlerimizdir. Donanımlı ve güçlü toplumların inşası doğru aile yapısı ile mümkün olacaktır. Bu düşünceylegelecek nesillerimizin de aile bağlarına sahip çıkmasını istiyoruz. Önemli olan ailelerin bu evlilikleri sorunsuz bir şekilde, bir ömür boyu saygı, sevgi ve hoşgörü çerçevesinde yürütebilmeleridir. Evlenen tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum” diyerek ‘Yeni Yıldırım’ı sevgi, saygı ve dayanışma üzerine inşa ettiklerini belirtti.

SOSYAL BELEDİYECİLİK FARKI

Geride kalan dört buçuk yılda 20 bin 491 çiftin nikah akitlerini gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi Evlendirme Memurluğu, Amerika, İngiltere, Fransa, Brezilya, İspanya, Kore, Almanya, Yunanistan, Rusya, Çin ve Etiyopya’nın da aralarında olduğu 52 ülkenin vatandaşı 2 bin 24 çiftin nikahını kıydı. Evlenen çiftleri mutlu günlerinden sonra unutmayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ise bir ömre bir yastıkta evet diyen 11 bin 120 çifti telefonla arayarak tebrik etti. Çiftlerin evlilik yıldönümleri ve doğum günlerinin de unutulmadığı Yıldırım Belediyesi’nde, 299 bin 724 çifte evlilik tebrik mesajı, 301 bin 332 kişiye de doğum günü mesajı iletildi. Ayrıca evlendirme yönetmeliğindeki değişiklik sebebiyle çiftlerin almak zorunda olduğu ve nüfus müdürlükleri yetkisindeki evlenme ehliyet belgesini de, Bursa’da sadece Yıldırım Belediyesi Evlendirme Memurluğu veriyor.

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