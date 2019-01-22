Yıldırım Beyazıt Gençlik Merkezi'nde sona gelindi

BURSA’da, Yıldırım Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa hayata geçirdiği 'Yıldırım Beyazıt Spor Kompleksi' açılış için gün sayıyor. Yatırımın önemine değinen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ‘’Spor kompleksinin amacı, gençleri geleceğe hazılamak ve buradan büyük sporcular çıkarmak’’ dedi.

Yıldırım Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde inşası süren ‘Yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi’nde sona gelindi. Bünyesinde kütüphane, atölyeler, konferans salonları, sinema salonları ve spor alanları bulunan merkez, amatör ve profesyonel sporcuların yetişmesine de katkı sunacak. Yiğitler Mahallesi sınırları içerisinde kalan spor tesisinde bin 125 metrekare futbol sahasının yanı sıra; 151 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 205 metrekarelik tesis binası yer alıyor.

‘GENÇLERİ GELECEĞE HAZIRLAYACAK’

Yıldırım'ın Türkiye'nin birçok şehrinden daha fazla genç nüfusu bünyesinde barındırdığını işaret eden Başkan Edebali, “İlçemiz genç nüfus potansiyeliyle keşfedilmeyi bekleyen binlerce şampiyonu bünyesinde barındırıyor. Spor kompleksinin amacı da gençleri geleceğe hazırlamak. 34 bin metrekarelik alanda 2 bin 500 kişilik kapalı spor salonu, büyük cimnastik salonu ve içerisinde farklı salon sporlarının yapılabileceği alanları, yarı olimpik yüzme havuzuyla bir sosyal tesis olan Yıldırım Spor Kompleksi ve aynı zamanda da gençlik merkezi olan tesisimiz, yeni şampiyonları Yıldırım’da yetiştirecek’’ diye konuştu.

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