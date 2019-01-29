Yıldırım Belediyesporlu halterci, Türkiye şampiyonu oldu

YILDIRIM Belediyesporlu halterci Erol Bilgin, 24-27 Ocak tarihleri arasında Denizli’de düzenlenen ‘Naim Süleymanoğlu Türkiye Halter Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu oldu. Sporcuyu makamında ağırlayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ‘’Spor şehri Yıldırım’a yakışır bir şekilde neticeler elde eden Erol Bilgin’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

Yıldırım Belediyesporlu Milli sporcu Erol Bilgin, 24-27 Ocak tarihlerinde Denizli’de düzenlenen ‘Naim Süleymanoğlu Türkiye Halter Şampiyonası’nda erkekler 67 kiloda toplamda 279 kilo kaldırarak, Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonada yarışan kulübün bir diğer haltercisi Ramazan Kara da Erkekler 61 kilo sıkletinde, kaldırdığı 140 kilo ile Gençler Türkiye Rekorunu kırarak, Türkiye 2’ncisi oldu. Oyuncuları başarılarından dolayı makamında ağırlayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, belediye olarak spora ve sprorcuya desteklerini süreceğini belirterek, “Amatör sporlarda son dönemde yaptığımız atılımlar neticesinde sporun her dalında başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Spor şehri Yıldırım’a yakışır bir şekilde neticeler elde eden Erol Bilgin’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Yıldırım Belediyesi olarak ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alarak adımızı duyurmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Daha sonra Başkan Edebali sporculara ceşitli hediyeler takdim etti.

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