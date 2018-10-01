Yıldırım Belediyespor'dan farklı başlangıç

BURSA Yıldırım Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Balıkesir temsilcisi Burhaniye Belediyespor’u, Feyyaz, Mustafa Salış ve Çağrı’nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup’ta mücadele eden Yıldırım Belediyespor, deplasmanda Balıkesir temsilcisi Burhaniye Belediyespor ile karşılaştı. Yoğun yağış altında oynanan mücadelenin ilk yarısına temkinli başlayan lacivert turkuazlılar kontra ataklarla rakip kalede gol aradı. Karşılıklı ataklarda her iki takım da gol bulamayınca ilk yarı 0-0 sonuçlandı. Müsabakanın ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Yıldırım Belediyespor 51. dakikada Feyyaz’ın golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından ataklarını sıklaştıran Bursa temsilcisi 65. dakikada Mustafa Salış’ın golüyle farkı ikiye çıkarttı. Bu golden 7 dakika sonra Mehmet Çağrı takımının 3. golünü kaydederek maçın skorunu tayin etti. İlk haftayı maç yapmadan geçen Yıldırım Belediyespor, 3. Hafta müsabakasında Manisa temsilcisi Urganlıspor’u ağırlayacak.

FOTOĞRAFLI