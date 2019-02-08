Yıldırım Belediyesi sokak hayvanları için etkinlik düzenledi

YILDIRIM Belediyesi, Bursa’da özel bir okul ve marketle gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde bakım merkezinde barınan sokak hayvanları için yardım malzemesi temin etti.

Sokak hayvanlarının yaşama haklarına saygı duyan ve savunmasız canlıları korumayı sorumlulukları arasında bulunduran Yıldırım Belediyesi, kaderine terk edilen sevimli dostların korunması ve yaşatılması adına önemli çalışmalara imza atıyor. Sokak hayvanlarının tedavisinin yanı sıra barınmaları ve beslenmeleri için önemli iş birlikleri gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, Özhan Marketler Zinciri ve Özel Emine Örnek Eğitim Kurumları ile yapılan ortak çalışma sonucunda önemli bir farkındalık çalışmasını daha hayata geçirdi. Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ni yoğun yağışa rağmen ziyaret eden Özel Emine Örnek Eğitim Kurumları Öğrencileri, beraberlerinde getirdikleri mamalar ve battaniyeler ile Özhan Marketler Zinciri tarafından yapılan kulübeleri merkez görevlilere teslim etti. Sahipsiz hayvan bakım ve tedavi merkezini gezerek sevimli canlılarla sıcak bağlar kuran minikler, barınaktaki hayvanları elleriyle besledi. Özhan Marketler Zinciri tarafından teslim edilen kulübeleri ilçenin muhtelif noktalarına yerleştireceklerini aktaran Yıldırım Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, proje sayesinde sokak hayvanlarının barınma ve yeme içme sorunlarını kurumlar arası iş birliği sayesinde ortadan kaldıracaklarını bildirdi.

KİŞİLİK GELİŞİMİNE DOĞRUDAN KATKI

Şehir yaşamının içinde bulunan bütün canlıların yaşam hakkına saygı gösterilmesi ve özellikle çocukların hayvan sevgisi ile büyümeleri için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “İbadethanelere kuşlar için yuvalar yapan, kış aylarında aç kalan hayvanlarını doyurmak için vakıflar kuran bir kültürün mirasçılarıyız. Bu da bize sokak hayvanlarına sahip çıkmamız ve korumamız için sorumluluk yüklüyor. Toplum olarak mutlu bir yaşam sürdürmek istiyorsak, bunun en önemli esaslarından birisi de hayvan sevgisidir. Bizler de yaptığımız çalışmalarla bu hassas konuda önemli işler gerçekleştiriyoruz. Kurumlar arası yapılan iş birliği neticesinde hem can dostlarımızın özellikle kış aylarında beslenme ve barınma sorunlarını ortadan kaldırıyor hem de evlatlarımızın hayvan sevgisiyle yetişmeleri, merhamet duygularının gelişmeleri için farkındalık oluşturuyoruz. Uzmanlar bu konuda sevimli dostlar ile kurulan bağ sayesinde, çocukların daha hoşgörülü, daha paylaşımcı, daha anlayışlı, farklılığa daha açık bir kişilik geliştirebildiklerini, hayvan sevgisinin, çocuklar arasındaki ayrımcılık ve şiddetin önlenmesinde de büyük etkilerinin olduğunu belirtiyor. Bu anlamda bu önemli projede emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum ” diye konuştu.

BAŞKAN EDEBALİ’DEN ANNE-BABALARA ÇAĞRI

Yıldırım Belediyesi olarak 2014’den bu yana özellikle çocukların erken yaşlardan itibaren hayvan sevgisi ile yetiştirilmelerine önem verdiklerini belirten Başkan Edebali, “Çocuklarımızın duyarlı toplumun iyi birer bireyi olmaları için hayvan sevgisi ile büyümeleri çok önemli. İnsanlar satın aldıkları can dostlarını sokağa terk ederek bu canlıları türlü zorluklarla baş başa bırakıyor. Yeni bir hayvan edinmek isteyen vatandaşlarımız, bunun yerine bizlerden şefkat bekleyen sevimli dostlarımızı sahiplenerek onları sokaklardan kurtarabilirler. Sevimli canlılarla büyüyen yavrularımız, şefkat ve merhamet duygularını pekiştirirken, minik dostlarının bakımını gerçekleştirerek sorumluluk sahibi olmanın temelini öğreniyor. Barınağımızın kapısı hayvansever dostlarımıza daima açık. Bir canlıyı sahiplenerek onları sokaktan kurtarmayı amaçlayan tüm hemşehrilerimizi ve evlatlarının hayvan sevgisi ile yetişmelerini isteyen anne-babaları Cumalıkızık yolu üzerinde bulunan Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi’ne bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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