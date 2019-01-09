Yıldırım Belediyesi sağlık hizmetlerini aralıksız sürdürüyor

BURSA’da, Sağlık yatırımlarıyla sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, bünyesinde bulunan Yıldırım Tıp Merkezi ile ilçe sakinlerinin sağlığı için çalışmayı sürdürüyor.

Yıldırımlıların yaşam kalitesini yükseltmek ve refahını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik çatısı altında gerçekleştirdiği hizmetleri arasında yer alan Yıldırım Tıp Merkezi ile sağlık alanında da ilçe sakinlerinin yüzünü güldürüyor. Türkiye’de sağlık hizmeti veren sayılı belediyeler arasında bulunan Belediye, bünyesindeki merkezden yararlanan ilçe sakinleri şifa buluyor. Uzman hekim kadrosu, sağlık personelleri ve tüm çalışanları ile modern koşullarda hizmet veren Tıp Merkezi, geride kalan beş yılda 617 bin 359 poliklinik ve acil muayene, 319 bin 678 laboratuvar ve 23 bin 652 radyoloji tetkiki gerçekleştirerek, toplam 960 bin 689 kişiyi sağlığına kavuşturdu.

‘EN BÜYÜK YATIRIM SAĞLIĞA YAPILANDIR’

İlçede asli hizmetlerin yanında, doğrudan insanların yaşamına etki edecek çalışmaları gerçekleştirmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “İnsanlarımızın sağlığını korumak ve hastalarımıza şifa bulmak adına sosyal belediyecilik faaliyetlerimizde sağlık yatırımlarımıza büyük önem veriyoruz. Hastane niteliklerinde koşullar, modern ekipmanlar ve uzman çalışanlarımızla Yıldırım Belediyesi Tıp Merkezi’mizle vatandaşlarımızın yanındayız. Yatırımın en büyüğünü insan sağlığına yapılan yatırım olarak görerek, ilçemize bugüne kadar 14 Aile Sağlığı Merkezi’nin yanı sıra; 1 Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi, 1 Gençlik ve Sağlık Merkezi ve 1 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi kazandırdık. Ayrıca vatandaşlarımızdan cenazesi olanların, en zor günlerinde tüm işlemleri ücretsiz olarak sağlayarak, acılarını ve kederlerini bir nebze de olsa hafifletmeye çalışıyoruz. Bu bizim kültürümüzün ve kadim medeniyetimizin yüklediği bir görev” dedi.

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