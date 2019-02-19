Yıldırım Belediyesi personeline eğitim

YILDIRIM Belediyesi, kurum içi hizmet kalitesini yükseltmek maksadıyla çalışanlarına eğitim veriyor. Çalışmalar hakkında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ‘’Hızlı ve etkin çözümler üretmek için çalışma arkadaşlarımızın gelişimine katkı sağlayacak, verimini arttıracak eğitim programları uyguluyoruz’’ dedi.

Yıldırım Belediyesi, sosyal ve teknik hizmet müdürlükleri arasında enformasyonu geliştirmek, iletişimi kuvvetlendirerek ortak projeleri hayata geçirmek ve üretilecek sosyal çalışmaların çıtasını yükseltip vatandaşların taleplerine kısa süre içerisinde cevap vermek adına kurum içi eğitimler düzenledi. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelerine aynı anda sahip olan ilk ilçe belediyesi olan Yıldırım Belediyesi, son 5 yılda belediyenin farklı birimlerinde görev yapan çalışanlarına 124 hizmet içi eğitim verdi. Uzman eğitmenler tarafından Yıldırım Belediyesi çalışanlarına, çalışma mevzuatı, ihale, süreç yönetimi, yönetim bilgi sistemleri, etkili iletişim ve beden dili, stres ve stresle mücadele, Kalite Yönetim Sistemi temel eğitimi, İSG Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi konularında eğitimler verilirken, belediye bünyesinde ayrıca sosyal koordinasyon çalıştayı, teknik koordinasyon çalıştayı, kaizen çalışmaları ve risk çalışmaları da düzenlendi. Kurumda uygulanmakta olan entegre yönetim sistemlerinin etkinliğinin ölçülmesi ve iyileştirilmesi adına her yıl gerçekleştirilen iç ve dış tetkiklerle kaliteyi kurum kültürü haline getirdi.

VERİMLİ EĞİTİM PROGRAMLARI

Yıldırım’da yapılan ve yapılması gereken hizmetlerin değerlendirildiği çalışmalar yaparak vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için koordineli bir sistem yürüttüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Belediyemizin ve müdürlüklerimizin ortaya koyduğu hizmetlerin merkezinde insan var. Ülkemizin yüzde birlik dilimini oluşturan 750 bin nüfuslu şehrimizde hayata geçirdiğimiz tüm hizmetlerin odağına insanı koyarak ‘Daha iyi ne yapılabilir?’ sorusuna cevap arıyoruz. Hızlı ve etkin çözümler üretmek için çalışma arkadaşlarımızın gelişimine katkı sağlayacak, verimini arttıracak eğitim programları uyguluyoruz. Belediye hizmetlerini insan ve mekan ekseninde uygularken, yaptığımız çalışmaların eksik yönlerini de değerlendirerek bunu geliştirecek yöntemlere başvuruyoruz” diye konuştu.

HİZMETLERDE KALİTE ÖN PLANA ÇIKTI

Yıldırım Belediyesi’nin hizmet anlayışının merkezini kaliteli çözümler üzerine kurduklarını ifade eden Başkan İsmail Hakkı Edebali, ”Marka şehirlerin, kaliteli ürünlerin arka planında alınan cesur kararlar, emek, alın teri ve zahmet vardır. Belediyeciliğin bütün hizmet alanlarına baktığınız zaman altyapıdan ulaşıma kadar işin detaylarını inceliyor, içerisinde de kaliteyi arıyoruz. Kaliteyi kurum kültürü haline getirmek ve yaşatmak için tüm çalışanlarımızla bu hedefe doğru birlikte yol aldık. Bizim yapmamız gereken kendi görev alanımızla ilgili kalite normlarına uymak. Özellikle çevre koruma ve geri dönüşüm ile iş sağlığı ve güvenliği hususlarında Türkiye standartlarını aşarak Avrupa Birliği standartlarına erişen, kamu ve özel sektör kuruluşlarına örnek olan bir yerel yönetim sistemi ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

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