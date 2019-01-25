Yıldırım Belediyesi Okullardaki eksiklikleri gidermek için çalışma başlattı

Yıldırım Belediyesi, okulların sömestr tatilinde okulların eksikliklerini gidermek için çalışma başlattı. Çalışmalarla ilgili konuşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, çocukların sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi için çalıştıklarını ifade ederek, ‘’Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda fiziki yetersizliklerin ortadan kaldırılarak, ikinci döneme sorunsuz başlaması için yoğun bir mesai sarf ediyoruz’’ dedi.

Yıldırım Belediyesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılı 2’nci dönem öncesi 123 okulda bakım, tadilat ve onarım çalışmaları sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında panel çit, alüminyum işleri ve okul kapılarının onarımı yapılırken, eskiyenlerde yenileri ile değiştiriliyor. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, eğitim noktasında hassas olduklarını söyleyip, “İlçemizin ve ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz çocuklarımızın sağlıklı ve eksiksiz bir eğitim alması için hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Yaz ayları boyunca okullarımızdaki eksiklerin tamamlanması için çalışmalar gerçekleştirdik. Yarıyıl tatilinde de okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda fiziki yetersizliklerin ortadan kaldırılarak ikinci döneme sorunsuz başlaması için yoğun bir mesai sarf ediyoruz. Buna katkı sağlamak adına okullarda bulunan spor ve oyun alanlarında çalışmalar yaparak yenilemelerin yanında, okul duvarlarını rengarenk boyayarak çocuklarımızın mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri alanları oluşturuyoruz” diye konuştu.

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