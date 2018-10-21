Yıldırım Belediyesi'nin 2019 yılı mali bütçesi belirlendi

BURSA,() - BURSA'DA Yıldırım Belediye Meclisi Toplantısı’nda, 2019 yılı Mali Bütçesi 472 milyon 750 bin TL olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali başkanlığında toplanan Yıldırım Belediye Meclisi’nde, 2019 yılı performans programı ve mali bütçesi görüşüldü. 2019 yılı bütçesi 472 milyon 750 bin TL olarak belirlenerek meclis tarafından oy çokluğu ile kabul edildi. 2019 yılı bütçesini, Yıldırım’ı daha da ileri götürecek, vizyonu olan bir bütçe olarak tanımlayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Bizim 2014 -2019 dönemini kapsayan bir stratejik planımız ile önemli başlıklarımız var. Bu plan çerçevesinde bütçemizi hazırlarken başlıklar kapsamında da performans programımız ve bütçemiz ortaya çıkıyor. Bu başlıklar ise hizmet belediyeciliği, kültürel belediyecilik, sosyal belediyecilik, katılımcı belediyecilik ve çevre dostu belediyecilik. 2014 yılında Yıldırım Belediyesi’nin bütçesini 189 milyon TL olarak devraldık. Yıl 2019, biz bütçemizi 452 milyon TL’ye çıkartmışız. Hangi belediye 5 yıllık süre içerisinde bütçesini bu kadar arttırabilmiştir?” diye konuştu.

‘BORCUMUZUN İKİ KATINI KAZANDIRDIK’

İlçeye değer katan projeleri kazandırdıklarına da işaret eden Başkan Edebali, "Yıldırım Belediyesi’ne 4 buçuk yılda kazandırdığımız gayrimenkul 58 milyon TL olan borcumuzun 2 katıdır. Yıldırım için gerçekten çok çalışıyoruz. Ben Yıldırım için haftada 1 gün Ankara yollarındayım. Sürekli bakanlıklarımızın kapılarını aşındırıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimiz çok büyük destek veriyor” ifadelerini kullandı.

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