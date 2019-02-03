Yıldırım Belediyesi'nden ses kirliliği denetimi

Yıldırım Belediyesi, ilçede gürültü kirliliğinin önüne geçmek için çalışma yürütüyor. Bu kapsamda sanayi tesisi, düğün salonu gibi mekanlarda ses seviyesi (desibel) ölçümü gerçekleştirdiklerini ifade edeb Başkan İsmail Hakkı Edebali, ‘’Vatandaşımızın huzurlu bir cevrede yaşaması için gayret gösteriyoruz” dedi.

İlçede çevrenin korunması konusunda hassas çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, gürültü kirliliği ile de mücadele ederek ilçe sakinlerinin huzurunun bozulmasına müsaade etmiyor. Yapılan denetimler ve vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçenin muhtelif bölgelerinde ses - desibel kontrolü yaparak kurallara uymayan iş yerlerine yaptırımlar uyguluyor. Zaman mefhumu gözetilmeksizin denetimler gerçekleştiren ekipler, 24 saat boyunca ilçede sükunun sağlanması adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yapılan incelemeler sonucunda kusurlu olduğu tespit edilen iş yerlerine cezai işlem uygulanıyor. Denetimlerde ayrıca müzik kaynaklı gürültü ve havalandırma kaynaklı gürültü nedeniyle çevreyi rahatsız eden iş yerlerine idari para cezası veriliyor. Canlı müzik, düğün, havalandırma ve jeneratör gibi kaynaklarla inşaat gibi gürültü kaynaklarına ilişkin şikâyetleri denetleyen ekipler, kontrollerin yanı sıra konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. Bilgilendirme sırasında kurallara uymayan iş yerlerine uygulanacak ceza yükünün maddi anlamda ağır olduğunu belirten ekipler vatandaşlardan duyarlı olarak mağduriyet yaşamamasını istiyor.

‘DUYARLI OLUNMALI’

İlçede çevre konusunda yüksek hassasiyet gösterdiklerini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Sürdürülebilir çevre politikamız kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerimizde önemli başarılar elde ettik. Çevre, hava ve görüntü kirliliğinin yanı sıra, gürültü kirliliği ile de önemli bir mücadele yürütüyoruz. İlçenin huzur ve sessizliğini sağlamak amacıyla fabrika, iş yeri, atölye, eğlence yerleri gibi alanlarda sık sık kontroller yapıyoruz. Vatandaşımızın huzurlu bir cevrede yaşaması için gayret gösteriyoruz” diye konuştu. Yıldırımlıların bilincini artırıcı çalışmalar yürüttüklerini de ifade eden Başkan Edebali; korna, klakson ve yüksek sesin de bir çevre kirliliği olduğunu hatırlatarak, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

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