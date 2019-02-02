Yıldırım Belediyesi'nden eğitime destek

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,() - BURSA'da Yıldırım Belediyesi, ilçeye yeni eğitim yuvaları kazandırılması adına kurumlar arası iş birliğini sürdürüyor.

Çocukların ve gençlerin daha nitelikli eğitim almaları adına okullarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, öğrencilere rahat ve modern fiziki şartlar sağlamak adına da eğitime destek olarak yeni okulların ilçeye kazandırılmasını sağlıyor. Bu kapsamda ilçeye 6 yeni okul kazandırılması adına Yıldırım Belediyesi tarafından okulların tüm projeleri detaylı olarak çizilerek, Bursa Valiliği’ne teslim edildi ve ihale aşamasına gelinmesi sağlandı. İnşaat çalışmaları süren Erikli İmam Hatip Ortaokulu, Ali Rıza Bey İlkokulu, Değirmenönü Ortaokulu’nun yanı sıra Vatan Anaokulu, Akçağlayan Ortaokulu ile Maltepe Ortaokulu’nda 28 bin metrekarelik alanda Yıldırım Belediyesi tarafından destek sağlanmış olundu.

GELECEĞE YATIRIM

Asli belediyecilik hizmetlerinin yanında eğitim ve sağlık gibi insanların yaşamına doğrudan etki eden alanlarda da katkı sağladıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Eğitim, yerel yönetimlerin asli görevleri arasında yer almayabilir. Bizler çocuklarımızın fiziki imkanları yüksek okullarda, kendilerini geliştirmeye uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için destek sağlıyoruz. Öte yandan mevcut okulların yeniden yapılması ve yeni okulların inşa edilmesi maksadıyla Erikli İmam Hatip Ortaokulu, Akçağlayan Ortaokulu, Vatan Anaokulu, Ali Rıza Bey İlkokulu, Maltepe Ortaokulu ve Değirmenönü Ortaokulu’na toplam 28 bin metrekarelik alanda destekte bulunduk. Valiliğimize teslim ettiğimiz projelerle inşası süren ve yapılacak yeni okullarda evlatlarımız eğitim almaya devam edecek. Donanımlı, nitelikli, birikimli, hayatı ilimle, irfanla, kültürle ve sanatla okuyabilen bir nesil yetiştirmek adına, eğitimi geleceğe yönelik yapılan en önemli yatırım olarak görüyoruz” dedi.

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