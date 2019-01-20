Yıldırım Belediyesi ‘E-Belediye’ sisteminin uygulamaya başladı

YILDIRIM Belediyesi, bürokratik işlemlerde zaman kaybının en aza indirmek amacıyla tüm birimlerinde elektronik hizmet vermeye başladı. Proje sayesinde hizmet sunumunun hızlandığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Artık vatandaşlarımızın internet sitemiz üzerinden yaptıkları başvurulara daha hızlı yanıt veriyoruz’’ dedi.

Yıldırım Belediyesi, vatandaşa sunduğu hizmetlerde ortaya çıkan bürokratik gecikmelerin önüne geçmek için internet üzerinden hizmetleri sunmaya başladı. ‘E-Belediye’ adı verilen sistem sayesinde önceden günlerce süren hizmet alımlarının artık dakikalar içerisinde sonuçlandığını ifade edin Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Şehrimizde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsat başvuruları ile ruhsat harcı ödemelerinin web sitemiz üzerinden yapılmasına olanak sağlayacak çalışmayı hayata geçirerek ve bürokratik işlemleri hızlandırarak hemşehrilerimize kolaylık sağladık. E-Belediye uygulaması hayata geçmeden önce Yıldırım’da iş yeri açmak isteyenler birkaç defa belediyeye gitmek zorunda kalıyordu. Artık vatandaşlarımızın internet sitemiz üzerinden yaptıkları başvurulara daha hızlı yanıt veriyoruz. ‘Modern belediyecilik’ kültürüne olmazsa olmazlarımız arasında yer vererek vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeler üretip hemşehrilerimizin işlerini hızlı bir şekilde yerine getirmelerine olanak sağladık” diye konuştu. Sistemin cep telefonlarına uygulama olarak indiren vatandaşlar, buradan belediyenin çoğu hizmetine erişim sağlayabiliyor.

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