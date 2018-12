Yıldırım Belediyesi çevreyi korumayı sürdürüyor

BURSA’da gerçekleştirdiği çalışmalarla 4,5 yılda 856 bin 677 ton evsel atık toplayan Yıldırım Belediyesi, çevre kirliliğine izin vermedi. Sağlıklı çevre adına çalıştıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ‘’Hemşerilerimize yaşanılabilir bir şehir oluşturmak adına Yıldırım’ı köşe bucak temizliyoruz’’ dedi.

Yıldırım Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 565 kişilik temizlik ordusu ve 103 araçlık filosuyla daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir Yıldırım için 69 mahallede haftanın her günü, kesintisiz temizlik çalışmaları sürdürüyor. İlçeyi 2 bölge ve 4 kısma ayıran Belediye; Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde 40 kişilik bir ekip ile detaylı olarak temizlik harekatı yürütüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Hemşehrilerimize yaşanılabilir bir şehir oluşturmak adına Yıldırım’ı köşe bucak temizliyoruz. Bununla da yetinmeyip yolları, kaldırımları, pazar yerlerini ve çöp konteynerlerini dezenfekte ediyoruz. İlçemizin 69 mahallesinde pazar dahil olmak üzere her gün her saat atık toplama çalışması gerçekleştiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz Araç Takip Sistemi sayesinde hizmet anlayışımızı teknolojiyle birlikte daha sistematik hale getirdik. Projemiz sayesinde en başta araçların hız kontrolü yapılarak şoförlerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

‘15 GÜNDE BİR DEZENFEKTE EDİLİYOR’

Çöp konteyneri temizliği ve bakımı konusunda da hassas davrandıklarını vurgulayan Başkan Edebali, “İhtiyaca yönelik yapılan çalışmalarda şehrimizin muhtelif yerlerine 120 litre kapasiteli plastik, 240 litre kapasiteli plastik ve 400 litre kapasiteli galvaniz çöp konteyneri ile bin 100 litrelik çöp konteynerleri yerleştiriyoruz. Araç filomuza kattığımız çöp konteyneri yıkama aracıyla, Yıldırım sınırları içerisinde bulunan bütün çöp konteynerleri ortalama 15 günde bir hijyenik suyla dezenfekte ediyoruz. Bakım ve onarım çalışmalarıyla galvaniz çöp konteynerini revize ederken; ilçemize kazandırdığımız çürümeye, donmaya, yanmaya, güçlü baskılara, paslanmaya ve kimyasallara dayanıklı özelliklere sahip direk tipi çöp kutularıyla da örnek projelere imza atıyoruz” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI