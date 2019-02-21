Yıldırım Belediyesi afetlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor

YILDIRIM Belediyesi, Bursa ve çevre şehirlerde meydana gelerek kendini hatırlatan, geçmişte büyük acılara neden olan depremlere karşı Afet Yönetim Merkezi, Afet Eylem Planı ve Yıldırım Arama Kurtarma Ekibi (YAK) ile teyakkuzda bulunuyor.

Yıldırım Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 2018 yılında hizmet vermeye başlayan Afet Yönetim Merkezi, afet stratejilerinin tek bir noktadan yönetileceği bir merkez olarak önemli bir açığı kapatıyor. Bin 495 metrekare alana sahip Afet Yönetim Merkezi’nin bünyesinde deprem izleme istasyonları, eğitim salonları ve STK’ların yararlanacağı bölümler bulunuyor. Çağın gereklerine uygun olarak inşa edilen merkezde eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yanında deprem, sel, yangın ve lodos gibi olası afetlere karşı acil müdahale durumları da yürütülüyor. Ayrıca merkez olası afetlerde farklı kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayarak hızlı ve etkin mücadele olanağı sunacak.

AFET EYLEM PLANI HAZIR

Afetlere hazırlık kapsamında ilçe bazında bir afet planı da hazırlayan Yıldırım Belediyesi, olası afet anlarında da kriz planlarını uygulamak adına tüm afet senaryolarına yönelik çözümlerini kriz merkezinde yönetecek. Yaşanması olası bir felaketin Yıldırım’da gerçekleşmesi durumunda insanlarımızın toplanacağı acil buluşma noktaları, enkaz döküm alanları, acil müdahale ekiplerin bulunması gereken noktalar, geçici konut alanları, çadır ve konteyner alanları ile lojistik malzeme depoları afet yönetim planı dahilinde belirlendi. Öte yandan afetlere karşı 7/24 teyakkuzda bulunan Yıldırım Arama Kurtarma Ekibi, başta deprem olmak üzere gerçekleştirdiği tatbikatlar, düzenlediği eğitimler ve farkındalık çalışmalarıyla toplumda afet bilinci uyandırarak can ve mal kayıplarının afetlerden önce önlenebileceği konusunda bilgilendiriyor.

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