Yıldırım Belediyesi 75’inci Yıl Mahallesi Kreşini tamamladı

YILDIRIM Belediyesi tarafından 75’inci Yıl Mahallesi’nde inşa edilen kreş binasının yapımı tamamlandı. Kreş hakkında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, eğitime önem verdiklerini ifade edip, “Eğitim, toplumların geleceğe taşınmasındaki en önemli faktörlerden bir tanesidir. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz projelerin önemli bir kısmını da eğitime ayırdık’’ dedi.

Eğitime verdiği destekle ilçeye yeni okul alanları ve eğitim yuvaları kazandıran Yıldırım Belediyesi, modern kreş binalarının yapımını bir bir tamamlıyor. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesine kazandırılan Şerafeddin Atalay Kreşi ile Millet Mahallesi kreş binasının ardından 75. Yıl Mahallesi’nde inşa edilen kreş binasında çalışmalar tamamlandı. Toplamda bin 300 metrekarelik alanda inşa edilen kreş binası 3 katlı olarak hizmete hazır hale geldi. Modern binanın içerisinde 5 adet oyun ve etkinlik odası, 1 adet uyku odası, 1 adet emekleme odası, 1 adet sağlık odası, iç bahçe, oyun bahçesi ve teras bulunuyor.

DONANIMLI NESİLLERE İLK ADIM

Eğitimin temelini sağlamlaştırarak donanımlı nesillere imza atamanın ilk adımı olan okul öncesi eğitim safhasına önemli katkı verecek kreşlerin yapımını bir bir tamamladıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Eğitim, toplumların geleceğe taşınmasındaki en önemli faktörlerden bir tanesidir. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz projelerin önemli bir kısmını da eğitime ayırdık. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın tam donanımlı bireyler olarak yetişmesinin ilk adımı bu kreşler olacak. Öncelikli hizmet gruplarımız arasında yer alan çocuklarımız kreşlerimizle geleceğe emin adımlarla hazırlanacaklar. Modern ve standartları yüksek kalitede yapılarıyla evlatlarımızı yarınlara hazırlaması amacıyla tasarladığımız kreşlerden biri olan 75. Yıl Mahallesi Kreşi, okul öncesi eğitim alanında bölgeye önemli bir artı değer katacak. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde sağlık çalışanlarının evlatlarına hizmet veren Şerafeddin Atalay Kreşi ve Millet Mahallesi’nde özel okul standartlarında tasarlanan kreş binasının ardından 75. Yıl Mahallesi Kreşi’ni de hizmete hazır hale getirdik.

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