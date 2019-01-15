Yıldırım Belediyesi, 5 yılda 107 bin fidan dikti

YILDIRIM Belediyesi, 2014 yılından bugüne gerçekleştirdiği ağaçlandırma ve cevre düzenlemesi raporunu yayınladı. Buna göre belediye ekipleri 5 yılda 107 bin 138 fidanı toprakla buluşturdu.

Yıldırım Belediyesi, ağaçlandırma ve yeşil alan düzenlemeleri ile ilgili faliyet raporunu yayınladı. Rapora göre 2014 yılından bu yana toplam 107 bin 138 ağaç toprakla buluşturulurken, 1 milyon 473 bin 144 adet çiçek de park ve bahçelere ekildi.

‘DOĞA ZENGİNLİĞİNİ EMANET OLARAK GÖRDÜK’

Çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla ilçeye estetik bir kimlik kazandırdıklarının ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Vatandaşlarımızın mahallerde rahat nefes alabildikleri, günlük yaşamın stresinden uzaklaştıkları, çocuklarımızın oyun oynayabildiği park ve bahçelerimizin bakımlarını aksatmadan sürdürdük. Ayrıca Uludağ gibi eşsiz bir tabiat örtüsünün eteklerine yaslanmış şehrimizin, yeşil kimliğini tekrar kazanması için ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirerek, doğaya zenginlik kattık. Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal donatı alanlarında yaşam kalitesini artırabilmek adına doğaya duyarlı hizmetlere imza attık. İlçemizin tabiat zenginliklerini evlatlarımızın emaneti olarak görerek; yeşile, doğaya ve tüm canlılara saygılı anlayışla çalışmalar gerçekleştirdik” diye konuştu.

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