Yıldırım Bayezit Gençlik Merkezi inşaatı sürüyor

BURSA’da Yıldırım Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortak girişimiyle inşaatına başlanan Yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi’nde çalışmalar sürüyor. Projede yüzde 45’lik tamamlanma oranına ulaşıldığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ‘’Tesis bünyesinde hizmet verecek hem spor eğitimleri ile hem de diğer mesleki programlarla geleceğe en iyi şekilde hazırlanma imkanı bulacaklar’’ dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Yıldırım’ı plansız yapılaşmadan kurtararak modern ve ideal şehir kimliğine dönüştürmeyi hedefleyen Yıldırım Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği yaparak, Değirmenönü-Karapınar bölgesinde projelendirdiği Yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi inşaatı sürüyor. 5 bin 246 metrekare alan üzerine kurulan merkezin en önemli hedefi ise gençleri zararlı alışkanlıklardan koruyarak, donanımlı nesiller yetişmesine katkı sunacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ‘’İdeal Şehir Yıldırım için 100 adım’ vizyonu kapsamında söz verdiğimiz gençlik merkezleri ile Yeni Yıldırım’da tüm gençlerin spor, kültür ve sanat ile iç içe büyümesini istiyoruz. Sanatı, kültürü, bilimi bilen nesiller olarak gelişmeleri ülkemizin geleceği ve dünyaya yön verecek kişiler olarak yetişmeleri için şart. Değirmenönü ve Karapınar mahallelerimizde çocuk ve genç nüfus potansiyeli oldukça fazla. Bu potansiyeli doğru kullanma adına da bu bölgemizde yapımı devam eden merkezimiz gelecek nesillerimizi doğru ve planlı bir şekilde hazırlamak için büyük bir öneme sahip olacak. Tesis bünyesinde hizmet verecek hem spor eğitimleri ile hem de diğer mesleki programlarla geleceğe en iyi şekilde hazırlanma imkanı bulacaklar” diye konuştu.

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