Yıldıray Sapan DSP'den Muratpaşa'ya aday

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - CHP'den bir dönem milletvekilliği yapan Yıldıray Sapan, DSP'den Muratpaşa Belediye Başkan adayı olmaya hazırlanıyor. Sapan'ın adaylığı, birkaç gün içinde netlik kazanacak.

Antalya'da uzun yıllar CHP'de siyaset yapan Yıldıray Sapan, DSP'den Muratpaşa Belediye Başkan adaylığına hazırlanıyor. Parti ile Sapan arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi. Sapan'ın adaylığının birkaç gün içinde ilan edilmesi bekleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in başkanlıktaki ilk döneminde, CHP'de merkez ilçe başkanlığı yaptığı sırada yaptığı yoğun muhalefetle partililerin sevgisini kazanan Sapan, 2009 yerel seçimlerinde Mustafa Akaydın'ın başkan seçilmesinin ardından belediyenin şirketi Ek-Dağ'ın Genel Müdürü oldu. Bir dönem CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a da yakınlığıyla bilinen Sapan, 2011 genel seçimlerinde CHP'den Antalya 4'üncü sıra milletvekili olarak meclise girdi. Vekilliği döneminde tebdili kıyafetle gezdiği Antalya'nın adı uyuşturucu ile sıklıkla anılan Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde uyuşturucu satın alan Sapan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında satın aldığı kokain ve eroine ne kadar kolay ulaşılabileceğini anlattı. Yıldıray Sapan, 2015 genel seçimlerinde milletvekili adaylığında ön seçimden çıkamadı. Semih Esen'in CHP'nin il başkanı seçildiği dönemde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın seçimlere etkisi olduğunu öne süren Sapan'ın Uysal'la arası açıldı. Uysal'a sert eleştirilerde bulunan Sapan, kişisel twitter hesabı üzerinden Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal'ı hedef alan açıklamaları nedeniyle 2016 yılında partisinden ihraç edilmişti.

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