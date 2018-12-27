'Yılbaşı Partisi'nde buluştular

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - TÜRKİYE'nin önde gelen turizm firmalarından Corendon'un çalışanları, yılbaşı partisinde bir araya geldi. Gecede sahneye çıkan Necati ve Saykolar müzik grubu, çalışanlara keyifli bir gece yaşattı.

Corendon'un 'Geleneksel Yılbaşı Partisi'ne çalışanlar, yöneticiler ve aileleri katıldı. Gecede konuşan şirketin Turizm Grubu Kurucu Ortağı Yıldıray Karaer, tüm çalışanlara başarı ile tamamlanan 2018 yılı için teşekkür etti. Karaer, "Turizmde yaşanan krizlere rağmen büyümeye devam ediyoruz. Yaşadığımız başarılar ekibimiz ve çalışanlarımız sayesinde. Sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesine uçuyoruz. Biz Antalya'da bir firmayız ama Antalya'nın firması değiliz, global bir firmayız. 2019'da sadece Rusya'dan değil Almanya'dan, Fransa'dan Avrupa'nın diğer ülkelerinden misafirler ağırlamak istiyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından dünyanın farklı ülkelerinde ve Antalya Havalimanı'nda çalışmakta olan şirket çalışanları ile internet üzerinden görüntülü görüşme yapıldı ve yeni yılları kutlandı. Gecede sahneye çıkan Necati ve Saykolar, unutulmaz bir akşam yaşattı.

FOTOĞRAFLI