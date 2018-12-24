Yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki denetimi

MERSİN, () - MERSİN'de alkol satış ve servisi yapan işletmelerde kaçak veya sahte içki uygulaması yapan polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Yeni yıl öncesi kaçak ve sahte alkol ürünlerine yönelik çalışmalarını sıklaştıran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki içki satışı yapan büfe ve marketler ile alkol servisi yapan eğlence mekanlarında gümrük kaçağı ve sahte içki araması yaptı. Kent merkezindeki 22 işletmedeki şişe ve kolileri tek tek inceleyen yaklaşık 100 polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Polis ekipleri, uygulamalarını aralıksız sürdürecek.



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