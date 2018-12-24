Yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

KIRKLARELİ’nde yılbaşı öncesi oteller, büfeler, kuruyemişçiler, restoranlar ve eğlence yerlerinde sahte içki denetimi yapıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ani baskın şeklinde yaptıkları denetimlerde sahte içkilere karşı bandrol kontrolleri yaptı. Denetimlerde kontrol görevlileri tarafından işletme yetkililerine, sahte alkolün zararlarına ve sattıkları takdirde uygulanacak ağır cezalara karşı bilgilendirme yaparak uyarılarda bulundu. Birçok insanın ağır sağlık sorunları yaşamasına hatta ölümüne neden olan sahte içkilerin kontrolleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından büyük titizlikle devam ediyor.