Yılbaşı öncesi gıda denetimi

ANTALYA, () - ANTALYA Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yılbaşı öncesi otel ve eğlence mekânlarında gıda denetimi yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, yılbaşı öncesi otel ve eğlence mekânlarına yönelik denetimlerini arttırdı. Ekipler, otel ve eğlence merkezlerinde sahte ve kaçak alkolün yanı sıra gıda kontrolü de yaptı. Ekipler yılbaşı gecesi de otel ve eğlence merkezlerinde denetim yapacak. Diğer yandan ekipler, ocak ayında bu yana kadar 28 bin 503 işletmeye yönelik 42 bin 383 denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, 2018 yılı boyunca 7 bin 366 alkol denetimi yaptı.

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