Yılbaşı çekilişiyle kitap hediye ettiler

TOKAT,() - TOKAT’ın Pazar ilçesinde Osman Gazi Ortaokulu yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler yılbaşı sebebiyle birbirlerine çekilişle kitap hediye etti.

İlçe merkezindeki ortaokulda yeni yıl sebebiyle kitap çekilişi yapıldı. Okulun Türkçe Öğretmeni tarafından düzenlenen etkinlikte, okul müdürü, müdür yardımcısı, hizmetliler, öğretmenler ve öğrencilerin isimleri kağıtlara yazılıp bir kutuya atıldı. Okul bahçesinde vatandaşların da katılımıyla gerçekleşen çekilişte adı okunanlara kitap hediye edildi. Osman Gazi Ortaokulu Müdürü Hasan Kazancı kendi elleriyle hazırladığı kitap ayraçlarını öğrencilere hediye ederken 'Kitaplarla yaşamak güzel şey. En güzel hediye kitaptır" dedi.

FOTOĞAFLI

