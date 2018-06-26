Yılan sokması sonucu hastanelik oldu

Vahit İŞBAŞARAN/PINARHİSAR(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nn Pınarhisar ilçesinde fare deliğine parmağını sokan İ.K., yılan sokması sonucu zehirlenip hastaneye kaldırıldı.
Pınarhisar'ın Kaynarca beldesinde yaşayan İ.K. ahırında bulunan fare deliğine parmağını sokması sonucu yılan tarafından sokuldu. Yılan sokması sonucu zehirlenen İ.K., Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.K., ilk muayenesinin ardından hayati tehlikesi olabileceği belirtilerek, Kırklareli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İ.K.'nin tedavisine devam ediliyor.