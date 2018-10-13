Yetiştiricilere 118 oğlak dağıtıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan 'Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi' kapsamında Muğla'da 118 yetiştiriciye birer damızlık oğlak dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma' projesi kapsamında verim kayıtları tutulmuş ve en yüksek değerlere sahip kıl keçisi ırkından seçilen 6-8 aylık 118 teke adayı oğlak, Muğla'da düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önündeki törene katılan Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, "Köylerde tarımsal faaliyet, bir ailenin geçimini sağlamak için çok önemli. Üretimi arttırmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için bu tür çalışmaları önemsiyoruz" dedi. Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal ise, "Üreticilerimizden ricam hayvanlarına sahip çıkmaları ve onlara iyi bakmaları. Böylece sürülerine verim, kazançlarına da kazanç katarlar. Şimdiden hayırlı olsun diyor, bol kazançlar diliyorum" diye konuştu.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

FOTOĞRAFLI