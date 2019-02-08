Yetişkinlerin yüzde 10'u 'huzursuz bacak sendromu' yaşıyor

AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, yetiştinlerin yüzde 10'unun huzursuz bacak sendromu yaşadığını söyledi.

Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, huzursuz bacak sendromunun bacakları harekete zorlayan, ağrı, yanma, kramp, uyuşukluk, karıncalanma, elektriklenme hissi, kaşıntı ve yanmayla karakterize bir hastalık olduğunu söyledi. Semptomların gece uyuma periyodunda veya gün içerisinde hareketsizlik veya dinlenme esnasında geliştiğini belirten Prof. Dr. Gölbaşı, bacakları sürekli hareket ettirme ihtiyacının uyku kalitesini ciddi ölçüde bozduğunu ve günlük yaşamı olumsuz etkilediğini aktardı.

YETİŞKİNLERİN YÜZDE 10'U TEHDİT ALTINDA

Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, huzursuz bacak sendromunun erişkin nüfusun yaklaşık yüzde 10'unda herhangi bir yaşta görüldüğünü belirterek, bu sendromun kadınlarda erkeklere göre iki kat daha çok görüldüğüne dikkati çekti.

Huzursuz bacak sendromu yaşayanların yüzde 50'sinin genetik sebepleri bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Gölbaşı, "Beyinde bazal gangliyonlarda dopaminde (beyin hücrelerinin ölümü) ve demir depolarında azalma görülür. Ayrıca sekonder nedenler olarak hastalık, parkinson hastalığı, diyabet, böbrek yetmezliği, B12 eksikliği, amiloidozis (anormal protein), demir eksikliği anemisi, periferik nöropati (sinir sistemi) ve multipl sklerozis (sinir teli koruyucu kılıfı hastalığı) ile ilişkilidir. Hastalığın seyrini, alkol, kafein, lityum, beta blokerler, trisiklik anti depresanlar, serotonin geri alım inhibitörleri, anti-dopaminerjik ajanlar olumsuz olarak etkilemektedir" dedi.

TEDAVİSİ MÜMKÜN

Kronik hastalıkların tetiklediği huzursuz bacak sendromunun tedaviye iyi yanıt verdiğini söyleyen Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, "Örneğin demir eksikliğine bağlı gelişen huzursuz bacak sendromu demir tedavisi ile düzelme gösterebilmektedir. Tedavide nedeni bilinmeyen olgularda hastalık parkinson benzeri bir fizyopatolojiye sahip olduğu için karbidopa, levodopa, pergolid, bromokriptin gibi antiparkinson ilaçlar fayda sağlamaktadır" diye konuştu.

KADINLARDA SIK GÖRÜLÜR

Venöz yetmezlik (toplar damar yetmezliği) ve huzursuz bacak sendromundaki şikayetlerin oldukça benzerlik gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Gölbaşı, "Her ikisi de kadınlarda sık görülür, şikayetler istirahatta başlar, hareketle azalır. Bundan dolayı huzursuz bacak venöz yetmezliğin bir semptomu olarak kabul edilmektedir. Venöz yetmezliğin eşlik ettiği huzursuz bacak sendromunda venöz yetmezliği olmayan olgulardan farklı olarak çok sık kramp görülmektedir. Huzursuz bacaklı olguların yüzde 22'sinde venöz yetmezlik bulunmaktadır. Venöz yetmezliğinin eşlik ettiği olgularda venöz yetmezlik tedavisi ile her iki hastalık da düzelebilmektedir. Hastaların yüzde 30'unda tama yakın düzelme, yüzde 80'inde ise semptomlarda ciddi azalma görülmektedir. Bundan dolayı huzursuz bacak sendromu bulunan hastalarda tedaviye başlamadan önce venöz yetmezliği olup olmadığı araştırılmalıdır" dedi.

FOTOĞRAFLI