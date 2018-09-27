Yetimlere kıyafet desteği

GAZİANTEP, () - ŞEHİTKAMİL Belediyesi tarafından 'Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor' sloganıyla başlatılan ve kullanılmış giysilerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayan proje kapsamında yetim çocuklar ve ailelerine kıyafet yardımı yapıldı.

Daha önce MÖP ve E-MÖP projeleriyle çevre kirliliğinin önüne geçen Şehitkamil Belediyesi, geri dönüşümde yeni bir dönem başlattı. Uyguladığı projelerle ihtiyaç sahiplerinin büyük destekçisi olan Şehitkamil Belediyesi, sıfır atık vizyonuyla hayata geçirdiği projenin meyvelerini toplamaya başladı. “Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyorö sloganıyla başlatılan proje kapsamında giysi kumbaraları aracılığıyla toplanan kıyafetler; yıkanıp, kurutulup, ütülendikten sonra paketlenerek yeni sahiplerine ulaştırılıyor. Kullanıma hazırlanan kıyafetler ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim ediliyor. Kullanılmayacak durumda olan kıyafetler, geri dönüşüm kapsamında ip olarak ekonomiye kazandırılıyor.

Son olarak Şehitkamil Belediyesi ve İHH (İnsani Yardım Vakfı) Gaziantep Şubesi işbirliğinde İHH Gaziantep Yetim Koordinasyon Merkezinden faydalanan çocuklar ve ailelerine kıyafet yardımı yapıldı. Toplam 7 bin 500 parça ürünün dağıtımı yapıldı. Kıyafet dağıtımına Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile İHH Gaziantep Şube Başkanı Tuncay Mengilli de katıldı. Başkan Fadıloğlu, yetimlerin ve ailelerinin kıyafet seçimlerine yardımcı oldu.

Projeye ilişkin açıklamada bulunan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Öncelikle tüm hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü onların sayesinde bugün bu dağıtımı gerçekleştirebiliyoruz. Bu işin bileşenleri var. Öncelikle vatandaşlarımız bize inanıp, güvenip giysilerini teslim ettiler. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımız o kıyafetleri kendileri giyecekmiş gibi temizliklerini, bakımlarını, tasniflerini yaptılar. Tuncay Mengilli'nin şahsında tüm İHH yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. 'Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor' dediğimizde bunun gerçek manada ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında bize yardımcı oldukları için İHH yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu elbiseleri hazır hale getirip depoya koymak olmazdı. Asıl olan gerçek manada ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak önemliydi. Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde tüm sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaya devam ediyoruz. Bugün ben de hakikaten ziyadesiyle mutlu oldum. İnsanların birebir mağazadan alışveriş yapıyormuş gibi kendi zevkine, bedenine göre bu kıyafetleri alıyor olması hakikaten büyük bir ayrıcalık. İnşallah başlatmış olduğumuz çalışmayı devam ettireceğiz. Daha fazla vatandaşımıza nasıl ulaşabiliriz, insanlarımızın hayat standardını nasıl daha yukarılara çıkarabilir, onların mutluluğunu nasıl arttırabiliriz diye gayret gösteriyoruz. Bu projeye destek veren, projenin içerisinde yer alan, katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Projenin önemine vurgu yapan İHH Gaziantep Başkanı Tuncay Mengilli, “Şehitkamil Belediyesinin başlatmış proje ile yapmış olduğu kıyafet yardımı gerçekten yetim ailelerine ulaşması için son nokta olarak bizi tercih ettiler. Biz de bu projenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şehitkamil Belediyesinin bu çalışmasından dolayı şu anda her dakika insanların kendi kıyafetlerini seçme özgürlüğü oldu. Ailelerimiz, bir mağazadan alışveriş yapar gibi çocuklarına kıyafetleri deneyerek, giydirerek seçebiliyorlar. Bu kıyafetleri son noktaya ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemizin yapmış olduğu bu çalışmadan dolayı kendilerine yürükten teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de yine birlikte bu süreci devam ettirmek için desteklerini bekliyorum. Gerçekten zor bir proje. Çünkü kıyafetlerin tamamı bize yıkanmış, ütülenmiş, paketlenmiş, bedenlerine kadar ayrılmış bir şekilde geliyor. Çocukların, gençlerin, yaşlıların hepsinin bedenlerine uygun bir halde burada ayrıştırma zorluğu yaşamadan raflara diziyoruz. Bu gerçekten büyük bir başarı. Biz de bu başarının içerisinde olmaktan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

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