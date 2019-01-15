Yetim ve öksüzler aileleriyle film izledi

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - ŞEHİTKAMİL Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Sinema Günleri’ etkinlikleri kapsamında yetim ve öksüz çocuklar aileleriyle birlikte sinemada film izledi. Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren çocuklar ve ebeveynleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür etti.

Açtığı Yetim Koordinasyon Merkezi ile yetim, öksüz çocuklar ve ailelerinin yanında olan Şehitkamil Belediyesi, onların kaliteli zaman geçirmeleri için düzenlediği sosyal etkinliklere bir yenisini ekledi. Çocuklar ve ailelerini, ‘Sinema Günleri’ etkinlikleri kapsamında Nakıp Ali Salonlarında buluşturan Şehitkamil Belediyesi, çocuklar ve ailelerine keyifli bir gün yaşattı. Vizyonda olan ‘Şampiyon’ filmini izleyen çocuklar ve ebeveynler, etkinlik dolayısıyla duydukları memnuniyeti ifade ederek Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ettiler.

Eşini 6 yıl önce kaybeden 11 çocuk annesi Ayşe Sağır, “Sinemaya geldik, film izledik. Filmi çok beğendik. Allah, Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah, kendisine uzun ömürler versin. Başkanımız, çocuklarımızı sevindirdi. Hayatımızda ilk defa sinema gördük. Başkanımız bizi ücretsiz sinemaya getirdi. Başkanımızın sayesinde sinemayı gördük. Allah; belediyemizden ve başkanımızdan razı olsun" dedi.

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