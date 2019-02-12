Yetim ve öksüz öğrenciler kayak yaptı

BİNGÖL'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Hep birlikte Bingöl için el ele' projesi kapsamında, kent merkezindeki ortaokullarda eğitim gören 172 yetim ve öksüz öğrenci için Hesarek Kayak Merkezi'ne gezi etkinliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki ortaokullarda eğitim gören öksüz ve yetim 172 öğrenci Hesarek Kayak Merkezi'ne götürüldü. Kayak merkezinde kayak yapan öğrencilere sucuk ve köfte ikram edildi.

Geziye katılan Bingöl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, bir çok alanda etkinlik düzenlediklerini, bugünkü etkinliğin ise daha anlamlı ve önemli olduğunu söyledi. Engin, etkinlik kapsamında hem çocukların eğlenmelerini sağladıklarını, hem de Hesarek Kayak Merkezini göremeyen çocukların burayı görme imkanına sahip olduğunu dile getirerek, "Amacımız, bu çocukların sahipsiz olmadığını, onlara her zaman her konuda destek olduğumuzu göstermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliklerle çocukların bir nebze de olsa anne ve baba yokluğunu unutturmaya çalışıyoruz. Akademik eğitimlerin yanı sıra bu tür etkinlikleri de önemsiyoruz. Çocuklarla daha yakından ilgilenme ve sohbet etme imkanını yaladık ve bu etkinliğin ne kadar faydalı olduğunu gördük. Bugün buraya birçok öğrencinin ilk defa geldiğini ve sevinçlerini bizimle paylaştıkları için de çok mutluyuz” diye konuştu.

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