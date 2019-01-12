Yetim çocukların hayalleri gerçek oldu

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde bulunan Abdulhamithan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü, öğretmenleri ve öğrencileri farklı okullarda okuyan yetim öğrencilerin hayallerini gerçekleştirerek isteklerini yerine getirdi.

Proje kapsamında, belirledikleri yetim öğrencileri okulda ağırlayan Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Aliye Yaşar, öğrencilerle kısa bir süre sohbet ederek onların istediği eşyaları verdi. Proje kapsamında istedikleri eşyaları biranda yanlarında gören yetim öğrencilerin mutluluğu ve heyecanları gözlerinden okundu.

​Okul müdürü Yaşar, eğitimin sadece okuma yazma olmadığını ifade ederek, "Proje kapsamında ilçemizde eğitim gören 35 yetim ve öksüz öğrencinin istek ve hayallerine ulaşılması sağlandı. Farklı okullarda bulunan bu öğrenciler mektup yazarak hayallerini öğrencilerimize ulaştırdılar" dedi.

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