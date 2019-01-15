Yetenekli öğrencilerin eğitimi sürüyor

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da yetenek taramasının birinci etabında başarılı olan öğrencilerin eğitimleri sürüyor.

Burdur'da Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında ilkokul üçüncü sınıf öğrencileri arasında yapılan yetenek taramasının birinci etabında başarılı olan öğrencilerin eğitimleri Gençlik Merkezi'nde devam ediyor.

İl genelinde yapılan testlerde taranan 2771 öğrenciden başarılı olan 291'inin fiziksel etkinlik eğitimi ikinci dönemi kasım ayında başladı ve Mart 2019'a kadar sürecek.

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