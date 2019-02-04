Yeteneklerimi Keşfediyorum kampı sona erdi

ERMENEK Bilim ve Kültür Merkezi'nin düzenlediği 'Yeteneklerimi Keşfediyorum 2019 Kış Kampı' sona erdi.

Ermenek Belediyesi, Özel Yetenekleri Keşfetme Ve Geliştirme Derneği ile Ermenek Bilim ve Kültür Merkezi iş birliğiyle bu yıl ilki düzenlenen 'Yeteneklerimi Keşfediyorum 2019 Kış Kampı' geçtiğimiz hafta yapıldı.Etkinliklere 50 öğrenci katıldı.

Ermenek Bilim ve Kültür Merkezi koordinatörü Hulusi Oran bu çalışmaların sonucunda hazırlanacak raporların çocukların velilerine ve öğretmenlerine verileceğini söyledi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×