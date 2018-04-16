Yeşilyurt'ta ulusal satranç turnuvası

YEŞİLYURT'ta yapılan 4'üncü Ulusal Satranç Turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, zeka gelişimi ve stratejik düşünmeye önemli katkısı bulunduğu bilim adamları tarafından açıklanan satrancın erken yaşlarda öğretilmesi ve öğrenilmesine destek vermek amacıyla düzenledikleri 4.Yeşilyurt Ulusal Satranç Turnuvasına gösterilen ilgi ve alakanın kendilerini onurlandırdığını söyledi.

Ödül alan sporcular; 10 Yaş Altı Kategoride 1.Kutay Sakmak, 2. Hüseyin Şahin, 3.Eymen Akbayır, 4. Ahmet Selim Uygun, 5. Tuna Pılat. 12 Yaş Altı Kategoride; 1.Barış Ertürk, 2. Altuğ Gündoğan, 3.Berkay Can Temel, 4. Sungur Gürsu, 5. Şamil Ekici. 14 Yaş Altı Kategoride; 1.Yusuf Batın Yağcı, 2. Arda Çapraz, 3.İhsan Kılınç, 4. Salman Deniz Çoşkun, 5. Hüseyin Matyar. 16 Yaş Altı Kategoride; 1.Kağan Aydınçelebi, 2. Mehmet Koç Doğan, 3.Ahmet Burak Gürsu, 4. Ömer Nalbant, 5. Yunus Emre Özbirecikli. 18 Yaş Altı Kategoride; 1.İbrahim Özdemir, 2. Ferman Alkan, 3.Bilal Hamdi Aytekin, 4. Doğan Gür, 5. Ahmet Tarık Gedikoğlu.

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