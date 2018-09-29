Yeşilyurt'ta 'Sev Beni' projesi

YEŞİLYURT Belediyesi, ilköğretim öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak, tüm canlıların yaşama hakkına sahip olduğu bilincini yerleştirmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Sev Beni' projesine start verdi.

Dünya'da ve ülkede son dönemlerde sosyal medyada dolaşan hayvanlara yapılan işkence görüntüleri ve toplu tepkiler sonrası hayvan sevgisinin toplumda yaygınlaşması ve hayvanların sahiplenilmesi konusunu ele alan Yeşilyurt Belediyesi, hayvan sevgisinin erken yaşlarda öğretilmesine destek vermek amacıyla 'Sev Beni' projesine başladı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatı sonrasında Yeşilyurt Belediyesi Veterinerlik İşler Müdürlüğü kontrolünde başlatılan projenin ana hedefi; dünyaya umutla bakan çocukların empati ve hoşgörü duygularının geliştirilmesi, hayvanlarla ilişkilerinin daha güçlü olması ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi olarak belirlendi. Yeşilyurt'ta ki ilköğretim okullarını belli bir program dâhilinde ziyaret edecek olan Yeşilyurt Belediyesi Veterinerlik İşler Müdürlüğünde görevli veterinerler ve uzman personeller, hayvanlara karşı nasıl davranılması gerektiği konusunda öğrencilere geniş kapsamlı eğitimler verecekler. Evcil veya sokak hayvanlarını beslerken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve onlara nasıl yaklaşılması konularının geniş kapsamlı öğrencilere anlatılmasını sağlayacak 'Sev Beni' projesinin ilk eğitim programı Mustafa Avni Cüre İlkokulunda düzenlendi. Erken yaşlarda hayvan sevgisinin aşılanmasının yanı sıra çocukların psikolojik ve sosyal gelişimine olumlu etkiler bırakmak maksadıyla başlatılan projeye büyük bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da ilk eğitim çalışmasında öğrencilerle bir araya geldi. Yeşilyurt Belediyesi Veterinerlik İşler Müdürlüğü ekiplerince özel bir araç içerisinde getirilen yavru kedi ve köpeklere büyük bir ilgi gösteren minik öğrencilere, hayvanların sağlık bakımları, nasıl sahiplenilmesi gerektiği, hayvan sevgisi ve onların yaşam hakkı gibi konularda bilgiler aktarıldı.

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