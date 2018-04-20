Yeşilyurt'ta 'Keşke' projesi

YEŞİLYURT Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 'Keşke' projesine katılarak isteklerini ileten iki kız çocuğunu evinde ziyaret ederek, proje formunda yer alan hediyeleri verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sosyal belediyecilik alanında ödüle layık görülen 'Keşke' projesiyle iki çocuk daha hayallerine kavuştu. 'Çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüm her şeye değer' diyerek sosyal belediyecilik hizmetleri arasında 'Keşke' projesine ayrı bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Polat, ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Hatipoğlu ile birlikte 'Keşke' projesi aracılığıyla isteklerini ileten iki kız çocuğuna sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Çocukların Melekbaba mahallesindeki evlerine giden Başkan Polat ile Prof. Dr. Hatipoğlu, mahalleliler ve aile tarafından çiçeklerle karşılandı. Polat ile Prof. Dr. Hatipoğlu, yanlarında getirdikleri bisiklet, kol saati, kitap seti, ayakkabı ve diğer özel hediyeleri verdi. Başkan Polat'ın talimatıyla daha önceden hediye edilen çalışma masası da çocukların odasına yerleştirildi.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette Başkan Polat, 'Keşke' projesi kapsamında bugüne kadar toplam 830 yetim ve öksüz çocuğun isteğini yerine getirdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Hatipoğlu ise, projeyi başarıyla uygulamasından dolayı tebrik ederek, "Yetim ve öksüz çocuklarımızın isteklerini bir anne ve baba şefkatiyle yerine getirmeye özen gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanımızı ve çalışanlarını canı gönülden kutluyorum. Projenin hassas noktası manevi dokunuştur. Yetim ve öksüz insanların yanında olmak Cenab-ı Allah'ın Kuran-ı Kerim aracılığıyla dikkat çektiği, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in de çok fazla önemsediği bir konudur. Yeşilyurt İlçesinde bugüne kadar 830 yavrumuzun isteklerinin yerine getirilmesini sağlayan bu anlamlı proje bütün kentlere ve belediyelere örnek olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ödüle layık gördüğü bu projeden dolayı Başkanımızı tebrik ediyorum ve kutluyorum, her yönüyle hak edilen bir ödüldür. Bu hizmetin birde manevi ödülü var tabii ki onu da inşallah ahiret de almalarını ümit ederim. Rabbim anne veya babalarını kaybeden bütün evlatlarımızın bahtlarını açık etsin, merhamet etsin ve önlerini açsın. Yetim ve öksüz çocuklarımıza bakan ve sahip çıkan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

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