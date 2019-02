Yeşilyurt'ta kar temizliği

YEŞİLYURT Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya'yı gece yarısından itibaren etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle ilçede ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşler Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kar temizleme çalışmaları kapsamında ilçenin dört bir tarafında ki ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokakları iş makineleri yardımıyla temizlerken, yayaların kullandığı kaldırımlarda da küreklerle temizlik çalışmaları yapıyor. Yeşilyurt'un dış mahallelerle olan bağlantı yollarının ulaşıma açık tutulması içinde seferber olan ekipler, bu yollarda da kar küreme çalışmaları yaparak, ihtiyaç duyulan yerlerde de tuzlama ve kumlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Yeşilyurt'un tüm yaşam alanlarında her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Kar, Cenab-ı Allah'ın bir lütfu, nimeti ve güzelliğidir. Kar, tarımsal alanlarımızın daha verimli olmasını sağlayan en güzel yağış olmakla birlikte barajlarımızı ve göletlerimizdeki doluluk oranının artmasına vesile olmaktadır. Yüce Rabbimize bu nimetinden dolayı ne kadar hamd etsek azdır. Hemşerilerimizin yağın karın sadece güzellikleriyle karşı karşıya kalmaları, güzel vakit geçirmeleri ve kart topu oynayarak bu güzelliği hep birlikte paylaşmaları adına ilçemizin dört bir tarafında 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunuyoruz. Yılın her mevsimi bir başka güzelliği ortaya çıkan Yeşilyurt'umuzun kar yağışıyla birlikte eşsiz bir manzaraya sahip olduğuna bir kez daha şahit oluyoruz. Belediye olarak kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi ve bu doğal güzelliğin sadece kartpostallık görüntülerle güzel anılar bırakması için çalışıyoruz. Gece yarısından itibaren başlayan kar yağışıyla birlikte öncelikle kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere merkezdeki cadde ve sokaklarda ulaşımın aksamaması, vatandaşlarımızın her hangi bir mağduriyet yaşamaması adına ekiplerimiz kar temizleme çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmektedir. Özellikle eğitim kurumları, ibadethaneler, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda meydana gelen buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmaları yapılmaktadır" dedi.

FOTOĞRAFLI

