Yeşilyurt'ta kar manzaraları

MALATYA'da 4 gün önce başlayan yoğun kar yağışı kenti tamamen beyaza bürüdü. Yeşilyurt ilçesinde kartpostallık fotoğraflar oluşturdu.

Malatya'da etkisini artıran kar yağışıyla birlikte özellikle merkez ve kırsal mahallelerin ana caddelerinin kapanmaması için çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ettiren Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda da modern araç filosu ve donanımlı ekipleriyle kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe merkezinin dış mahallelerle olan bağlantı yollarının ulaşıma açık tutulması içinde seferber olan Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki kar mücadele ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve olağan yaşam şartlarının sekteye uğramaması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yeşilyurt'un genelinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerekli tedbir ve önlemlerin alındığını ve ekiplerin 24 saat boyunca görevinin başında olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, TOKİ, Tecde ve Çırmıhtı’nın farklı mahallelerinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

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