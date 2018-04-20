Yeşilyurt'ta 'Gelecek Gençlerin' projesi

YEŞİLYURT Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 'Gelecek Gençlerin' projesi kapsamında Mahmut Çalık Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Söyleşi programında konuşan Başkan Polat, kendilerinin geleceğe şekil ve yön verecek olan gençlerin değerli eğitim hayatlarında katkı sunmak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, "İlçe genelinde hizmet veren 12 Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimizde sizlerin eğitim, kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetler yapacağınız alanlar ve eğitimler mevcuttur, bir yandan dersinize çalışırken diğer taraftan hizmete sunduğumuz eğitim kampüslerinden yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Medeniyet ve Sanat Araştırma Merkezimiz ile Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evimizde sizleri ağırlamaktan onur duyarız. Ayrıca kurum, kuruluş ve meslek örgütlerimizle çok güzel iletişim halinde olup paneller, konferanslar ve etkinlikler düzenleniyoruz. Bu hizmetlerin tek hedefi var o da; gençlerimize en güzel ortamlarda kaliteli eğitimler sunmaktır. Sizlerin daha fazla kitap okuması, ilim ve irfan sahibi olmanız için ilçemizde her türlü imkân ve ortam mevcuttur, biz sizi eğitirken asılında geleceğimizi inşa ediyoruz" dedi.

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